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محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية استعدادا للأعياد

السبت، 15 أبريل 2023 11:52 ص
محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية استعدادا للأعياد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كافة الأجهزة والقيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم و عيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة فى محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.
 
وأكد المحافظ، أنه سيتم انعقاد غرف العمليات بالمحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد على مدار الساعة، لمتابعة انتظام العمل وحل أي مشكلة طارئة على الفور، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع أي أحداث طارئة خلال فترة الأعياد وتوفير المناخ المناسب للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد. 
 
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء فى الحدائق العامة ورفع كفاءتها. 
 
كما وجه محافظ بورسعيد، مسئولي الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية اللازمة فى مثل هذه المناسبات، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية، فى حين وجه مدير إدارة المرور بالتواجد فى الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة خلال الأعياد.
 
 
 

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