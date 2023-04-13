محافظ بورسعيد يكرم نادى المريخ عقب التأهل لدورة الترقى للمحترفين (ب)

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، لاعبى الفريق الأول لنادى المريخ وجهازهم الفنى والإدارى بقيادة محمد ياسين عقب تأهل الفريق لدورة الترقى لدورى المحترفين (ب)، وتصدره للمجموعة السابعة بدورى القسم الثالث بالموسم المنتهى.

ومنح محافظ بورسعيد، اللاعبين والجهاز الفنى مكافات مالية تقديراً لمجهودهم طوال الموسم ووعد بدعم الفريق بالمرحلة المقبلة للعودة للدورى الممتاز بعد غياب 26 عاما.

أقيمت احتفالية التكريم بقاعة الدكتورة فايزة ابو النجا بالمحافظة وشهدها قيادات المحافظة التنفيذية ورئيس نادي المريخ أحمد جوهر وقيادات وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المريخ الأسبق محمد الملاح وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.