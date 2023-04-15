محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الحيوية استعدادا لشم النسيم

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد القيامة المجيد و شم النسيم ، والاستمرار في تفعيل غرف العمليات بكل الوحدات المحلية لتلقى أي شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

ووجه محافظ المنوفية، كل الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين وتوفير أجواء مناسبة لقضاء الأعياد في جو من البهجة والسرور، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، فضلا عن الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وفى ذات السياق، كلف المحافظ مديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة وأماكن بيع الأسماك واللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية مع المرور الميداني على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية، كما وجه برفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية والمرور الدوري للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وعلى جانب آخر، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها، فضلاً عن التواصل الدائم مع قطاع الكهرباء لمتابعة انتظام التيار الكهربائي والتدخل السريع في حال انقطاع التيار مع عمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة والتأكد من الإنارة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية .

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لمواطني شعب المنوفية بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم ، مؤكدا أن أبناء مصر نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.