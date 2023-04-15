اليوم السابع
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بيطرى الأقصر تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك خلال حملات مكثفة قبل عيد الفطر.. صور

السبت، 15 أبريل 2023 09:47 ص
بيطرى الأقصر تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك خلال حملات مكثفة قبل عيد الفطر.. صور اللحوم
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري، حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي استعداداً لاستقبال عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، حيث تم ضبط إجمالي كمية 30 كيلو جراما لحوم ذبح خارج المجزر، وتوجد عليها أختام غير حكومية ومصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة وذلك بمعرفة اللجان من أطباء التفتيش، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات.
 
وفى هذا الصدد، شن الدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع النقيب طلعت صلاح الدين شرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين ومديرية التموين، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 14 كيلو جراما لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد محضر 7 محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم، كما تمكنت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، بالاشتراك مع الدكتورة أمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية بالاشتراك مع التموين، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي 5 كيلو جرامات لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.
 
كما شن أطباء التفتيش الدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس وحدة البعيرات بالقرنة، بالاشتراك مع حجازي محمد النحاس نائب رئيس مدينة القرنة، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي 8 كيلو جرامات لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 3 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، كما شن أطباء التفتيش دكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وأحمد عطا مفتش التموين بإدارة أرمنت البيطريه، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 2 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية وإجمالي كمية 6 كيلو جرام لحوم مفرومة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، حيث أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.
 
أسماك غير صالحة ومنتهية الصلاحية فى حملات الطب البيطرى
أسماك غير صالحة ومنتهية الصلاحية فى حملات الطب البيطرى

بيطرى الأقصر تضبط 30 كيلو لحوم ذبحت خارج المجازر
بيطرى الأقصر تضبط 30 كيلو لحوم ذبحت خارج المجازر

ضبط 30 كيلو لحوم ذبحت خارج المجازر بالأقصر
ضبط 30 كيلو لحوم ذبحت خارج المجازر بالأقصر

ضبط 30 كيلو لحوم ذبحت خارج المجازر فى حملات مكثفة
ضبط 30 كيلو لحوم ذبحت خارج المجازر فى حملات مكثفة

 


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