اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 10:57 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والحزبية يشاركون في قداس القيامة المجيد

السبت، 15 أبريل 2023 10:54 م
محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والحزبية يشاركون في قداس القيامة المجيد قداس القيامة المجيد فى الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، وعدد من نواب البرلمان، ومجلس الشيوخ، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، في قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، مساء اليوم.

 
جاء ذلك، وسط حضور شعبي كبير من المصلين، الذين توافدوا على الكنيسة، لحضور قداس العيد، وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قداس العيد، بحضور لفيف من القمامصة، والقسوس، والشمامسة.
 
وبدأت الاحتفالات، بقراءة الألحان الفرايحي، والتسابيح الخاصة بهذه المناسبة، وقد استقبل أفراد الكشافة الكنسية، مطران الفيوم، من باب الكنيسة الرئيسي، بالأعلام، احتفالا بحضوره القداس.
 
وقد جاءت مشاركة، عدد كبير من المصلين في صلاة القداس، بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي كانت تطبق في هذا العيد، العام الماضي.
 
أقيمت الاحتفالات، وسط تأمين من قوات الشرطة، ومشاركة من فرق الكشافة الكنسية، لتنظيم دخول وخروج المصلين، إلى الكنيسة، والتأكد من هوية الوافدين عليها.
 
قداس القيامة المجيد فى الفيوم (1)
قداس القيامة المجيد فى الفيوم (1)

قداس القيامة المجيد فى الفيوم (2)
قداس القيامة المجيد فى الفيوم (2)

قداس القيامة المجيد فى الفيوم (3)
قداس القيامة المجيد فى الفيوم (3)

 


الفيوم

قداس القيامة

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