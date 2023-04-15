محافظ الدقهلية يتابع نسب الأعمال بمشروع المحور المرورى الجديد على النيل

وشدد "مختار" علي ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة علي مدار 24 ساعه، لزيادة معدلات التنفيذ قبل عيد الفطر المبارك ، والانتهاء من أكبر قطاع متاح لا يوجد به أي معوقات .

ووجه "المحافظ " لوكيل مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال، بسرعة تجهيز وتشوين المواد اللازمة للعمل من دبش وسن وحديد وغيرها داخل الموقع لضمان عدم التوقف في أي وقت .

وكلف "مختار" كل من مدير مديرية الطرق ورئيس حي شرق، بسرعة الانتهاء من إزالة الأشجار التي تعوق اعمال تنفيذ المشروع بالتنسيق مع إدارة حماية النيل قبل عيد الفطر.

كما كلف "المحافظ" رئيس حي شرق بالبدء في إزالة الجزء الخلفي لمسجد الانوار المحمدية المتعارض مع العمل بعد عيد الفطر المبارك، وبعد انتهاء المواطنين من أداء صلاة التراويح ، وبناء دور جديد عوضاً عنه بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف وتشطيبه علي اعلي مستوي .

وأكد "مختار"، أن مشروع امتداد المشاية الجديدة، حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة .

وثمن "المحافظ " دور وزارة النقل والتخطيط والري، لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

والجدير بالذكر، أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة و حتي مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتالية، بالإضافة إلي إنشاء كوبري علوي خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة .

جاء ذلك بحضور المهندس زناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالدقهلية ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، و فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وإيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.