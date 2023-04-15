محافظ الدقهلية: رفع كفاءة الحدائق العامة لاستقبال المواطنين فى عيد الربيع

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم السبت، اجتماعاً لمتابعة نتائج الحملة المكبرة بالمنطقة المركزية، وتشمل حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة، لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الشوراع والميادين والمحاور الرئيسية، تزامناً مع أعياد الربيع.

جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصوره ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة.

وشدد "مختار" على ضرورة نظافة الشوراع والميادين ومحيط الكنائس وصيانة الأرصفة تزامناً مع احتفال الإخوة الأقباط بأعيادهم .

ووجه " المحافظ " برفع كفاءة ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات لتصبح جاهزة لاستقبال المواطنين في عيد الربيع باعتبارها متنفس ترفيهي لهم.

كما وجه " مختار " لرؤساء الاحياء ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره بالعمل علي مدار 24 ساعة وتقسيم فرق العمل الي ورديات وتوزيع المعدات علي كافة الشوراع للحفاظ علي نظافة الشوراع بصفة مستمرة ، بالإضافة إلي غسيل كافة الأرصفة وأماكن تجمع القمامة .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري من خلال تقديم كافة الخدمات له ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من خلال الخطة العامة للنظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمحافظات.