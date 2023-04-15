محافظ الأقصر وقيادات الأمن يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه قيادات أمن الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة .

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية. ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد وكان فى استقباله القس محروس كرم راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع كورنيش النيل، حيث كان فى استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيبل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر. وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمودة والتسامح التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى، وأن المصريين جميعا شركاء فى بنيان واحد ونسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان. رافق المحافظ لتقديم التهانى، السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، واللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر.

وقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، التهنئة لأطفال جمعيتى أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد. وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتى رافقه خلالها السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، واللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم عدد من الهدايا للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد ألهم، خلال الزيارة أن أبناء مصر سيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.

فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه قيادات أمن الأقصر،، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



محافظ الأقصر وقيادات الأمن يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد



محافظ الأقصر وقيادات الأمن يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد



محافظ الأقصر وقيادات الأمن يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد



محافظ الأقصر وقيادات الأمن يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد