محافظ الإسماعيلية يُهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

بعث اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد

جاء نص برقية التهنئة كالتالى: "يسعدني أن أبعث لقداستكم بإسمي وإسم شعب الإسماعيلية، بأسمى وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يعيد هذه الأيام على سيادتكم وعلى شعب مصر بالخير والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يمتعكم بالصحة والعافية".

كما هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم علينا نعمة الإخاء والتسامح والترابط وأن تظل مصر دومًا وأبدًا نسيج واحد ورمزًا للمحبة والسلام.