اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يصدق على إنشاء خط طرد لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار

السبت، 15 أبريل 2023 04:32 م
محافظ الإسماعيلية يصدق على إنشاء خط طرد لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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صدق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على مقترح مشروع لوضع حل دائم لمشكلة تجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية بممر السكة الحديد بحي أول مدينة الإسماعيلية. 

وذلك بإنشاء خط طرد بداية من الممر، وحتى ترعة الإسماعيلية، حلًا للمشكلة المستمرة منذ إنشاء الممر، على أن تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتنفيذ الأعمال بشكل فوري. 
 
ومن الجدير ذكره، أن اتخاذ القرار جاء بعد بحث المشكلة من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وضمت في عضويتها مديرية الطرق والنقل، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.
 
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 إنشاء خط طرد لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بمنطقة الممر

 


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