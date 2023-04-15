رئيس جامعة القناة يهنئ محافظ الإسماعيلية وقيادات الكنائس بعيد القيامة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، التهنئة لمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والقيادات الكنائسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لأقباط مصر عيد سعيد وللشعب المصرى مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها محافظ الإسماعيلية ورئيس الجامعة اليوم السبت لكنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتابع الدكتور ناصر مندور أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُمثل نموذجا للتسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفتخر بها بلادنا طوال تاريخها ، وستبقى نسيجًا وجسدًا واحدًا ووطنًا للسلام".

بدأت الجولة بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

ثم توجه رئيس الجامعة لزيارة كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك " الكنيسة الفرنساوي " مُقدماً التهنئة للأنباء مكاريوس توفيق المطران الشرفي للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

وإختتمت الجولة ، بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث كان فى إستقبالهم الدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة له بعيد القيامة المجيد.