متهمان بسرقة دراجات نارية فى الزاوية الحمراء: نفذنا 3 جرائم بأسلوب الخطف والمغافلة

أدلى متهمان أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية تفيد بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الدرجات النارية فى منطقة الزاوية الحمراء، مؤكدين تنفيذهما 3 جرائم سابقة بأسلوب الخطف والمغافلة.
وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة.
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