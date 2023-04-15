كيف يوفر ترتيب الأطعمة داخل الديب فريزر فى استهلاك الكهرباء؟

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، والتى يعتبر أهمها ترتيب الأطعمة، وهي كالاتي:
1-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
2-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .
3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار
4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.
5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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