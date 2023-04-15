كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد

كتب: محمد الأحمدى

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

وكان الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ترأس الأحد الماضى قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وبدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل المطران والقساوسة وشعب الكنيسة سعف النخيل تيمنًا بدخول المسيح أورشليم في مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر فهتفوا له أوصنا أى خلصنا.

وقال المطران فى عظة القداس: حين أرسل المسيح التلاميذ ليأتوا بالجحش الذى سيركبه فى دخوله لأورشليم كانوا متعجبين من طلبه حين قال لهم المسيح إن سألكم أحد لماذا تريداه فقولوا له الرب محتاج إليه؛ إذ كان يدخل الملوك المدن فى وقت الحرب على أحصنة وفى وقت السلم على حمار أو جحش.

وأضاف رئيس الأساقفة: كان المسيح يريد الجحش الدى لم يركبه أحد قط من قبله فالله يُقدم له كل جديد ، مضيفًا: فقد كانت رحلة المسيح مختلفة لأورشليم إذ كانت رحلة أحد السعف مختلفة لأن النهاية كانت مختلفة فقد كان يرى المسيح ما سيمر به فى رحلته للصليب، فرغم معرفته بما سيحدث إلا أنه دخل اورشليم كملك.



كاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك