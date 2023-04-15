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البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

السبت، 15 أبريل 2023 05:30 ص
البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية احتفالات عيد القيامة
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم السبت الموافق 15 أبريل.   

 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

 

وأعلنت الكنيسة عن السماح بالتغطية الإعلامية للصحف والقنوات الفضائية وكذلك الدعوات بالحجز المسبق فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يتولى فريق الكشافة عمليات التنظيم للاحتفال.

 

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلىعددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

احتفالات عيد القيامه

اليوم السابع بلس



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