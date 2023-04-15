قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الصيام والفكرة المسرحية والعولمة

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدداً من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الصيام صلة بين العبد وربه"، أوضح خلالها الشيخ همام محمد موسى مسئول المكتبة، أن عبادة الصيام وصل بين العبد وربه وفضائل العشر الأواخر من رمضان وعلى المسلم اغتنام ليلة القدر.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الفكرة المسرحية وأهميتها"، تحدث خلالها المخرج المسرحي كريم الشاوري عن الفكرة المسرحية وأهميتها والفكرة والموضوع والشخصيات والأحداث والحوار، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "العولمة والصهيونية" تحدث فيها عمرو عبد الصبور مسئول القصر، عن تعريف العولمة والحركة الصهيونية وارتباطها بالعولمة، وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وقصيدة بعنوان"إلى أثر منك أرتقي"، أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "اكتمال".

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المشاركة الشعبية والتنمية الريفية" تحدث عبدالعاطي على عن مفهوم المشاركة الشعبية والتنمية الريفية ودوافع أحداث تنمية ريفية وآليات المشاركة الشعبية، بجانب ذلك أعد عرض مسرح عرائس قصة "بندق الطماع" أداء وتنفيذ أسماء عباس وهناء عباس، وأعدت ورشة حكى عن"الشافعي" للمؤلف إبراهيم محمد حسن سردتها عواطف مصطفى، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي أماكن ومعالم قدمتها لنا ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر النهاردة حكايتنا عن "مدينة البطراء أو البتراء".

جدير بالذكر، أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.