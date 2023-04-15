"فريق ألف بنت وألف حلم" بالغربية يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية لكرة القدم

الغربية عادل ضرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة من الدورة الرمضانية فى كرة القدم للرجال والفتيات بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات الجمهورية تحت شعار "الرياضة حياة" وذلك خلال شهر رمضان المعظم.

بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وبلغت عدد الفرق المشاركة فى منافسات كرة القدم للرجال 3 آلاف فريق، وعلى مستوى منافسات الفتيات يصل عدد الفرق 24 فريقاً تحت شعار" الف بنت الف حلم"، حيث حقق فريق الف بنت والف حلم بالغربية المركز الأول، وذلك بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والذى أشاد بمستوى الفريق وما قدموه من مباراه رائعة.

تأتى الدورة الرمضانية بهدف نشر التنمية الرياضية داخل المجتمع، وإبراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية، والاستفادة من أوقات وطاقات الشباب فى ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديريه للرياضه وشويكار الخطيب مدير الادارة العامة للرياضة