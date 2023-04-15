عميد إعلام الأكاديمية البحرية: تقديم الدراما الوطنية توجه استراتيجى انتهجته الشركة المتحدة

كتب ـ محمود راغب

أشادت الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية ، ورئيس المنظمة العربية للحوار ، بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم لدراما الوطنية بدراما رمضان، وذلك من خلال مسلسل الكتيبة 101

وأضافت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقديم الدراما الوطنية توجه استراتيجى مهم انتهجته الشركة المتحدة، خاصة وأن هذا النوع من الأعمال الدرامية تكون جزء مهم فى بناء وعى الإنسان المصرى والعربى وبصفة خاصة جيل الشباب .

وتابعت : المسلسل يحمل رسالة واضحة أن يكون الشعب المصرى على العهد لهؤلاء من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن، مؤكدة أن تجسيد بطولات الشهداء أمر مهم للغاية.