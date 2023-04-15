طلاب جامعة المنوفية فى زيارة لمشروع تطوير العواصم بقرية الراهب فى شبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

زارت إدارة إعداد القادة والتربية العسكرية بجامعة المنوفية، المشروع القومى لتطوير العواصم بقرية الراهب مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بمشاركة 100 طالب وطالبة، من كليات الذكاء الاصطناعي والتربية والتجارة والاقتصاد المنزلي وهندسة شبين والتربية الرياضية والآداب.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "شوف بنفسك"، وتحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي يوسف أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

الجدير بالذكر أن مشروع مساكن الراهب، أحد مجهودات الدولة في توفير فرص معيشة كريمة للمواطنين، حيث يقام المشروع علي مساحة حوالي 15.7 فدان ويضم 19عمارة كل عمارة 88 شقة، ومساحة كل شقه تبدأ من 87 م مربع .

وأستقبل الوفد قادة من المهندسين المتخصصين في المشروع السكانى، وتم عمل جولات حرة للوفد على بعض المساكن التى يتم انشاؤها وعلى بعض العمارات وأماكن المنطقة.

ورافق الطلاب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة من مشرفي كليات الجامعة وطارق كمال مدير إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.