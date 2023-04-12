اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:56 م
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نفوق حصان صعقا بالكهرباء بسبب عامود إنارة فى المنوفية.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:37 م
نفوق حصان صعقا بالكهرباء بسبب عامود إنارة فى المنوفية.. صور نفوق الحصان
المنوفية - محمود شاكر

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تعرض حصان للنفوق إثر صعق كهربائي من أحد أعمدة الكهرباء أثناء عبوره بالقرب من العامود، بقرية كفر الشيخ خليل التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
 
وقال محمد ناصر أحد الأهالى بالقرية، إنهم اشتكوا أكثر من مرة من تهالك ها العامود ولكن دون أى تحريك لساكن، لافتا إلى أنهم اشتكوا إلى الوحدة المحلية ببخاتى دون أى تحريك. 
 
 
وأكد ناصر أن القرية ليس لها اى فنى مختص للصيانه للكهرباء، لافتا إلى أنهم يعتمدوا على الشباب المتطوعين للعمل، مناشدا بضرورة الحل للمشكلة حتى لا تتفاقم. 
 
نفوق حصان صعقًا بالكهرباء (1)
 
 
نفوق حصان صعقًا بالكهرباء (2)
 
 
نفوق حصان صعقًا بالكهرباء (3)
 

 


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