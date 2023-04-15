ضبط 1250 كيلو أسماك فاسدة خلال حملات لجهاز حماية المستهلك بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1250 كيلو أسماك وسردين متغير الخواص وغير صالح للاستهلاك الآدمى وبه حشرات الديدان داخل إحدى ثلاجات حفظ الأسماك قبل توزيعها علي المحلات بالاسواق لبيعها لجمهور المستهلكين بمناسبة شم النسيم.

كما تم ضبط 8 محلات جزارة لذبحهم خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ علي كميات من اللحوم البقري والضاني علي ذمة تصرف النيابة.

وتأتى هذه الحملات الرقابية، وفقا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التفتيشية على الاسواق بمناسبة قرب حلول شم النسيم.