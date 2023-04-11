ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، و جهاز حماية المستهلك ، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداُ على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، لافتاً إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

قاد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متوعة، وضبط ومصادرة 450 كيلو أسماك مملحة للتغيير في الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق،وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز، وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز، وتم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، وتمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر متنوعة نقص وزن - نظافة - غير مطابق للمواصفات.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، المحال العامة والتجارية والأسواق، بالتعاون مع حماية المستهلك إدارتي التموين، والطب البيطري، مستهدفاً الاشتراطات الصحية، والإعلان عن الأسعار، والشهادات الصحية، والأغذية المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط منظومة إحكام الرقابة على المحلات التجارية، وتوافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة.