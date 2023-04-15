سنغافورة: تطبيق إجراءات بالمدارس حال زيادة إصابات الطلاب بأمراض تنفسية

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ذكرت وزارة التعليم السنغافورية أن المدارس قد تطبق ما وصفته بـ "إجراءات محددة الأهداف" مثل ارتداء الأقنعة في حالة إصابة عدة طلاب بأعراض أمراض تنفسية.



وأضافت الوزراة - في بيان نقلته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - أنه لا تزال نسبة تغيب الأطفال بسبب الأمراض المتعلقة بالإنفلوانزا تحت السيطرة، وفي الحالات التي تكتشف فيها المدارس إصابة العديد من الطلاب بأعراض أمراض تنفسية، سيتم تكثيف عمليات التنظيف والتطهير للفصول الدراسية والمناطق العامة، وتنفيذ تدابير محددة الأهداف مثل ارتداء الأقنعة لمنع انتشار المزيد بين طلابها.



وتعد سنغافورة في منتصف موجة لـ (كوفيد-19)، حيث ارتفعت الإصابات اليومية من حوالي 1400 قبل شهر إلى نحو 4000 حالة يوميا الأسبوع الماضي.