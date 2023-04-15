ووفقا للمرسوم الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني، بحسب وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، فإن "القرار متعلق بتطبيق وإدخال تغييرات على العقوبات الشخصية ضد 351 فردًا روسيًا بما في ذلك العلماء ورجال الأعمال و 254 كيانًا قانونيا، فضلا عن عقوبات شخصية على 87 فردًا من مواطنى روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا".



وأوضح أنه من بين الذين تم فرض عقوبات عليهم ابنة وزير الدفاع الروسي كسينيا شويجو ووزير الرياضة والسياحة البيلاروسي سيرجي كوفالتشوك ولاعبة التزلج الروسية إيليا أفربوخ ، ولاعبة الجمباز سفيتلانا خوركينا ، ورجل الأعمال الأوكراني سيرهي هافريلتشوك.



وأضاف المرسوم أنه تم تكليف مجلس الوزراء الأوكرانى ودائرة الأمن فى أوكرانيا والبنك الوطنى لأوكرانيا بمهمة ضمان تنفيذ ورصد فعالية العقوبات الشخصية.



ومن المقرر أن يتم إبلاغ السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بشأن تطبيق العقوبات وإثارة مسألة إدخال تدابير تقييدية مماثلة معها من قبل وزارة خارجية أوكرانيا.