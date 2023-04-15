زاهى حواس يؤكد: الملكة كليوباترا لم تكن سوداء وكانت يونانية

كتب محمد أسعد

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، أن الملكة كليوباترا لم تكن سوداء، وهي أصلا يونانية، وإذا شاهدنا تماثيل و أشكال أبيها وأخيها، فلن نجد أي دليل يؤيد هذا الإدعاء انها كانت سوداء البشرة.

جاء ذلك تعليقا على مسلسل نتفليكس Queen Cleopatra، الذي أثار جدلًا واسعًا، بعد طرح إعلانه، بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا من تجسيد الممثلة السوداء أديل جيمس.

وأشار "حواس" كانت الملكة كليوباترا مثل الأمراء والملوك المقدونيات، وإذا نظرنا علي تماثيل الملكة والعملة فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء ان كليوباترا كانت سوداء.

واذا نظرنا الي مصر القديمة سوف نجد انها ليست حضارة سوداء، وهناك مناظر الفرعون علي المعابد والمقابر وهو يضرب الأعداء وأمامه أشخاص من أفريقيا وليبيا وآسيا وسوف لا نجد اي شبه بين الفرعون والشعوب المجاورة.

وأضاف "حواس": نحن نعرف أن مملكة كوش حكمت مصر في الأسرة ٢٥ وهذا في العصر المتأخر ولكن ليس لهم صلة بالحضارة الفرعونية.

وأوضخ "حواس": أنا لست ضد السود إطلاقا، ولكن وجدت أن من واجبي كأثري ان أوضح الحقائق وأعلن ان كليوباترا لم تكن سوداء.