رئيس جامعة قناة السويس يُشارك بورشة عمل حول "منظومة الوافدين"

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمؤسسات التعليمية التابعة لها وفى ضوء تكليفات القيادة السياسية بعودة الدور الرائد للتعليم المصرى والذى يتمثل بجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر وضمن مبادرة "إدرس فى مصر" التى يرعاها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور شاركت جامعة قناة السويس بورشة عمل حول "منظومة الوافدين فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى" التى نظمتها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وأُقيم أمس الخميس بدار الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.

رافق رئيس الجامعة الدكتور عطوة المتولى عطوة المدير التنفيذى لإدارة شئون الوافدين بالجامعة وخالد فوزى مسئول العلاقات العامة بإدارة الوافدين ومُمثلين عن الطلاب الوافدين بالجامعة.

وتابع الدكتور ناصر مندور أن الورشة ضمت اجتماع موسع مع روساء الجامعات والملحقين الثقافيين والمديرين التنفيذين للوافدين بالجامعات المصرية، وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتقديم شرحاً وافياً لآليات جذب الطلاب الوافدين وتطوير المنظومة الخاصة بهم، ثم قام الدكتور شريف صالح مدير الإدارة العامة للوافدين باستعراض آلية التقديم للطلاب الوافدين على منصة "إدرس فى مصر" .

وعن ورشة العمل، أفاد الدكتور ناصر مندور أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى قدم عرضًا تقديميًا يوضح ملامح التطور الذى يشهده التعليم العالى فى مصر، فى إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتقدم الذى تشهده الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، كما تناول مجموعة من البرامج البينية والتى تجمع بين التخصصات بعضها ببعض والتى تدرس بالجامعات المصرية، وبالشراكة مع الجامعات الدولية، والتى تمنح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عطوة المتولى أنه على هامش ورشة العمل تم تنظيم حفل إفطار رمضان السنوى للطلاب الوافدين ودورة رمضانية فى خماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين تحت عنوان "كأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى للطلاب الوافدين (النسخة الأولى)".

كما أعرب الطلاب المُشاركون عن بالغ سعادتهم بتلك المشاركة وحسن التنظيم، مؤكدين على دعم الجامعة واهتمامها بكل ما يخص الطلاب الوافدين