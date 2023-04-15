خيط الجريمة.. معاش الأم.. النيابة تكشف مقتل ربة منزل على يد ابنتها فى البحيرة

كتب ــ سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

أقدمت فتاة على قتل والدتها ضربًا على الرأس بعصا، للحصول على معاش والدتها مع بداية كل شهر، فى منطقة المعهد الديني بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بعثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمركز دمنهور، ووجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات، أن جيران المتهمة اكتشفوا رائحة كريهة تنبعث من شقة المجنى عليها، توجهوا للاطمئنان عليها حاولوا طرق الباب لكن دون جدوى وتمكنوا من كسره والدخول ووجدوا المجنى عليها غارقة فى دمائها.

انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث بمنطقة المعهد الديني، وتبين أن الجثة لربة منزل "ه. ر. أ" بها آثار كدمات بالرأس، وأن وراء الجريمة ابنتها "ش"، وتم ضبطها.

أقرت المتهمة بضرب والدتها على رأسها مستخدمة عصا للحصول على المعاش الخاص بها ما أدى إلى وفاتها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.