اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية

السبت، 15 أبريل 2023 05:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية المستشار محمد السعيد الشربيني
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
 
كما خططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 

خليه الاسماعيليه

الجنايات

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