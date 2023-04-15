اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية.. فحص 1964 مواطنا بقافلة قرية بيشة عامر

السبت، 15 أبريل 2023 01:18 م
حياة كريمة بالشرقية.. فحص 1964 مواطنا بقافلة قرية بيشة عامر القافلة الطبية العلاجية
الشرقية- إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه نفذت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بيشة عامر، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، ضمن مبادرة حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

وأستمرت القافلة لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
 
إشتملت القافلة على عدد 15 عيادة طبية في 13تخصص طبي هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1964 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
 
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.
 
 

الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

بيشة عامر

مديرية الصحة بالشرقية



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