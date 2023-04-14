ضبط 53 طن خامات كيميائية مجهولة المصدر بمخزن بالمنطقة الصناعية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 53 طن خامات كيميائية، وطن و250 كيلو مسلتزمات انتاج لتصنيع البلاستيك جميعم سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على المصانع والمخازن بمركز بلبيس، فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.
تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة، وأسفرت الحملة عن
تحرير محضر رقم 5778 جنح مركز بلبيس ضد مخزن مواد كيماوية بالمنطقه الصناعيه بجمعية المهندسين العرب لضبط 53 طن خامات كيميائية مجهولة المصدر بدون فواتير.
وتم تحرير محضر رقم 5777 جنح مركز بلبيس ضد مدير مصنع بلاستيك لتصنيع العبوات البلاستيكيه بجمعية المهندسين العرب لضبط طن و250 كيلو مسلتزمات إنتاج خامات مجهولة المصدر.
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