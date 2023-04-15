جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته أسلحة بيضاء وصواعق وعصا حديدية

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق و"سيلفي ديفينس".

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شاكر عبد الوهاب مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦ مطواة ذات نصل حاد و ٤ "سيلفي ديفينس" و ٢ صاعق كهرباء و خنجر ذو نصل حاد و عصاة حديدية تنطوي وتنفرد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم جميعا طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.