جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل و42 جهاز استشعار لاسلكى

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، وأيضا كمية من أجهزة الاستشعار اللاسلكية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من موسكو استوقف علاء خضر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد العال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف يوسف أحمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

وكلف فتحي فوزي مدير الجمرك كل من مصطفي بحر ويوسف أحمد مأمورا باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما أسفر عن ضبط كمية من أجهزة الاستشعار اللاسلكية، وبلغ إجمالي المضبوطات 606 عبوات مستحضرات تجميل و42 جهاز استشعار لاسلكي.

امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.