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توزيع 588 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبلينا ودار السلام

السبت، 15 أبريل 2023 05:16 م
توزيع 588 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبلينا ودار السلام توزيع الكراتين
سوهاج - محمود مقبول

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واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة 588 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى النغاميش والخيام وأولاد خلف وعرب الصبحة والحاجر والعزبة بالحاجر وسيول عمار واولاد ابوبكر ونجع عمار وسيول الحاجر وعزبة برهام بمركز دار السلام، وقرى الغابات والسمطا والحجز والشيخ بركه والحرجة بحرى والحرجة قبلى وأولاد عليو وبنى حميل والحبيل وقرية الشلولية بمركز البلينا محافظة سوهاج استمرار لمجهودات التحالف الوطنى.

حضر التوزيع المحاسب محمد سعد عوض، رئيس مجلس ومدينة دار السلام، ورئيس مجلس قروى أولاد يحيى، والمهندس لطفى الشريف، رئيس مجلس ومدينة البلينا، ورئيس مجلس قروى عرابة ابيدوس ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفى سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة سوهاج، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة.


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