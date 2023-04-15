"تضامن الغربية": توزيع ملابس جديدة لدعم 1000 أسرة فى 17 قرية

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية ، بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، معرضا خيريا بقاعة الحفلات الدولية بمركز قطور، وذلك لتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة مجانا، لدعم ألف أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى قرى محافظة الغربية، وذلك ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

وقال أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إن القرى المستفيدة هى عزبة المنسي وكفر سبطاس مركز طنطا، وقرى القرشيه وبلاي ومنيه طوخ مركز السنطه، و كفر سنباط و دهتوره مركز زفتى، وقرى الشعبيه والجمهوريه وعذبه دومه والكماليه والجبريه مركز المحله، وقرى بلشاي وكفر المحروقي ومنشأه سليمان ودلبشان مركز كفر الزيات، وكوم عبود مركز بسيون، مشيدًا بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق التكافل الإجتماعى و تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.