تموين القليوبية: انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ، بقيادة عيد عبد الله ابو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، انتهاء كافة استعدادات استقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة.

ووجه وكيل الوزارة، جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق، موضحا أن خطة استقبال عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الإخوة الأقباط وأعياد الربيع تمنت العديد من المحاور.

وأوضح "أبو زيد"، أنه بالنسبة للمخابز البلدية تم توجيه جميع الإدارات التموينية التابعه للمديرية على مستوى المحافظة بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين.

أما بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى، تم التوجيه بالمتابعة المستمرة من الادارات التموينية على مدار اليوم التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية المخفضة المقامة على مستوى المحافظة وعددها 13 معرض للسلع الغذائية،

وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أنه بالنسبة لمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، فتم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها.

واستطرد، أنه بالنسبة للأسواق العامة والسلاسل التجارية، فتم تشكيل حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها، بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمستهلك.

واختتم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة، وإشراف وكيلة المديرية المهندسة منال إحسان، لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورا.