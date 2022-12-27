ضبط 4 مصانع أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية والتحفظ على 130 طن بحملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة مكبرة، في إطار متابعة ومراقبة الأسواق على مدار اليوم للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تشكلت حملة لإدارة تموين الخانكة برئاسة إيمان عادل مديرة الإدارة، ومأموري الضبط القضائي بالإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مركزات أعلاف حيوانية ودواجن، بدون ترخيص، وتم التحفظ على 18 طن مخلفات مجازر دواجن، و14 طن بودرة بلاط، و2 غلاية سعة 5 طن مخلفات مجازر، و1 غربال سعة 1 طن، و5 أطنان مركزات أعلاف منتج نهائي، كما تم ضبط مصنع تصنيع مخللات، بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2 طن ملح طعام، و4 طن و800 كيلو مخللات.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع مخصبات زراعية، وتم التحفظ على 2 خلاطة سعة 50 كم لخلط كبريتات النحاس، و15 طن كبريتات نحاس سائل، و5 أطنان ملح كبريتات تحت التجهيز، و10 طن و500 كيلو كبريتات نحاس، و3 أطنان أكسيد ماغنيسوم، و2 طن كبريتات نحاس منتج نهائي، كما تم ضبط مصنع مخصبات زراعية، بدون ترخيص، وتم التحفظ على 3 أطنان فصل سلفونك، و30 طن أكسيد حديدوز، و3 أطنان سلك مخلفات مصانع، و5 أطنان برادة حديد، و5 أطنان كبريتات حديدوز.