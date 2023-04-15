تكليف اللواء أحمد شاهين رئيسا لشركة مياه الشرب بدمياط ومباشرة مهام منصبه

دمياط معتز الشربينى

أصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قراراً بتكليف اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين قائماً بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ومباشرة مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وذلك خلفاً للعميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، والذي وجه إليه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.

وبدأ "شاهين" مباشرة مهامه بعقد إجتماع موسع مع قيادات الشركة بديوان عام الشركة وبحضور العميد مهندس خالد جمال الدين، ورؤساء القطاعات المختلفة ومديري العموم وعدد من العاملين بالشركة، حيث تم الوقوف على آخر المستجدات وأهم الأعمال القائمة وطرح عدد من الموضوعات الأساسية والرؤى لتطوير قطاعات الشركة المختلفة، وتحديد النقاط الرئيسية لإستراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة.

وأعرب شاهين عن حرصه الشديد على الإرتقاء المستمر بمستوى أداء منظومة العمل وتفعيل عوامل قياس الأثر بهدف تطوير الخدمات المستدامة المقدمة للمواطنين بشكل ملموس وفعال يرتقي لمستوى الإنجازات التي تقدمها الدولة وذلك تماشياً مع الخطة الإستراتيجية العامة للارتقاء بكافة المرافق والخدمات.

كما أوضح شاهين مدي اهتمامه بالثروة البشرية من العاملين بالشركة والتي تمثل القاعدة الأهم والتي يمكن من خلالها تحقيق التقدم والريادة وإعتبر الثروة البشرية هي بمثابة الشريك الأول والعنصر الأهم من عناصر النجاح, ودعا جميع العاملين بالتكاتف ككيان واحد يرتكز على مبدأ العمل الجماعي كفريق متكامل وصولا إلي الأهداف المحددة.

وتلي ذلك الإجتماع جولة ميدانية لشاهين داخل المواقع المختلفة بديوان عام الشركة صحبه خلالها ع.م. خالد جمال وعدد من القيادات، والتي تضمنت المرورعلى مخازن الشركة والجراج الخاص بسيارات ومعدات الشركة ورافع دمياط استعرض خلالها نظام الأعمال القائم والسياسات المتبعة واستمع إلى العاملين بتلك المواقع.