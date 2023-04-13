توقيع عقد إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بـ"كوم أوشيم"

شهد الدكتور أحمد اﻷنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مراسم توقيع عقد مقاولة بين شركة الصرف الصحي بالقاهرة، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بكوم أوشيم.

ومَثل شركة القاهرة، المهندس عادل حسن، رئيس مجلس الإدارة، وشركة كونكورد للمقاولات، ومثلها المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس اﻹدارة، لتنفيذ أعمال المحطة، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 465 مليون جنيها، بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، لتخدم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

أقيمت مراسم، توقيع العقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأوضح "الأنصاري"، أن هذا المشروع، من المشروعات الواعدة والمنتظرة التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري بالمحافظة، لافتًا إلى أننا نسعى جاهدين إلى الترويج للصناعات، والاستثمارات الصديقة للبيئة، والتأكيد على وضع معايير واشتراطات بيئية ملزمة للمصانع، لضمان جودة المياه الخارجة منها.

وأشار إلى أهمية تأهيل المحطة، لتكون قادرة على استقبال كميات الصرف الصادرة عن المصانع، ودراسة نوعية المياه، لتكون بمثابة "المصفاة" الأخيرة قبل دخول الصرف الصناعي المعالج لبحيرة قارون، وأنه أجريت عمليات الإصحاح البيئي في المصانع الموجودة، بحيث يكون الصرف الصناعي منها معالجًا.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أهمية المشروع من الناحية الاستثمارية، باعتبار منطقة كوم أوشيم أحد المناطق الصناعية الواعدة والجاذبة للاستثمارات، مع مراعاة الجوانب والاعتبارات الصحية، والبيئية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال أعمال رفع كفاءة المحطة، في إطار خطة الشركة للاستغلال الأمثل للأصول، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، إن منطقة كوم أوشيم، تعد مستقبل الصناعة في المحافظة، لذا نسعى إلى تحويلها لتكون منطقة، واعدة جاذبة للاستثمارات.

وتبلغ الطاقة الحالية للمحطة، نحو 8 آلاف متر مكعب / يوم، وجارِ تنفيذ إعادة التأهيل خلال 15 شهرًا لتنتهي اﻷعمال في أبريل 2024م، تمهيدًا لإنهاء تجارب التشغيل التجريبي في يوليو العام القادم.