تضامن الغربية: توزيع 350 كرتونة رمضان و 1400 كيلو لحوم بقرى للأسر الأكثر احتياجا

الغربية محمد طارق

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية وجمعية الأورمان فى توزيع كراتين رمضان واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى محافظة الغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

واكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم توزيع عدد 350كرتونة مواد غذائية فضلًا عن توزيع عدد (1400)كيلو لحوم على الأهالى بقرى "كوم عبود، حصه ابار، كفر جعفر، كفر الدوار، كفر سالم،وقرانشو مركز بسيون، وقريتي الابياري ونشيل مركز قطور، وقريتي حانوت و دهتوره مركز زفتى".

مشيدأ بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة فى دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.