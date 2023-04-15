اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 09:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يحذر من خطر غير مسبوق على الولايات المتحدة

السبت، 15 أبريل 2023 08:00 ص
ترامب يحذر من خطر غير مسبوق على الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قُتل أكثر من 40 شخصاً الجمعة في هجمات جديدة استهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يسقط عشرات القتلى أسبوعياً، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت المصادر إن الهجمات شنّتها ميليشيا "كوديكو" (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) على 3 قرى على الأقل في إقليم دجوغو، على بُعد 60 كيلومترا شمال العاصمة الإقليمية بونيا.

وتقول "كوديكو" إنها تحمي قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا "زائير".

يُشار إلى أن العديد من الأقاليم الشرقية من جمهورية الكونغو الديموقراطية، تشهد أعمال عنف تنفذها عشرات المجموعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.

ومنها في 19 مارس المنصرم، عندما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما أسفر عن مقتل 9 أشخاص قبل يوم في الجمهورية.

كما قتل أكثر من 20 مدنيا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال تلك الفترة وتسعة منهم على الأقل قتلهم متمردون من "القوات الديمقراطية المتحالفة" في نغولي وهم تابعون لتنظيم "داعش".


ترامب

امريكا

الحزب الجمهورى

بايدن

الحزب الديمقراطى

انتخابات امريكا



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: ترامب يقاضى محاميه السابق مايكل كوهين ويطالبه بتعويض 500 مليون دولار.. اقتصاد بريطانيا لم يحقق نموا فى فبراير بسبب الإضرابات.. وإيطاليا توافق على تعيين مفوض خاص للتعامل مع أزمة الجفاف

الخميس، 13 أبريل 2023 02:30 م

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قضية ترامب بالتلاعب بقيمة ممتلكاته

الخميس، 13 أبريل 2023 05:26 م

ترامب يدلى بإفادته فى تحقيق حول شركاته بجلسة استمرت 7 ساعات

الجمعة، 14 أبريل 2023 12:36 م

الصحف العالمية: ترامب يدلى بإفادته فى تحقيق حول شركاته فى جلسة استمرت 7 ساعات بنيويورك.. البريطانيون يتخلون عن الأطعمة الطازجة بسبب ازمة تكلفة المعيشة.. بلديات فرنسية تحظر ملء حمامات السباحة لتوفير المياه

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة