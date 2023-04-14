حملات مكوكية لـ"بيطرى الأقصر" للحفاظ على الماشية فى الأسواق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن إطلاق حملات مكوكية فى أسواق الماشية استمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، لتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد المرض، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الأسبوع تشكلت اللجان الطبية البيطرية للمرور على أسواق الماشية وتحصين الماشية بتلك الأسواق، حيث إنه تشكلت اللجنة الطبية البيطرية بقيادة الأطباء الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، والدكتور ياسر محمود رئيس وحدة الكرنك البيطرية، حيث تم المرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه تحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، ورئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث تم المرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، وفى إسنا تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئاسة الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث تم المرور على سوق إسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أنه تم تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بالمرض وأعراضه على الحيوانات المصابة وطرق ومصادر نقل المرض والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية، والتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض حفاظاً وحماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك حرصاً على حماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين.



بيطرى الأقصر تنظم حملات مكوكية للحفاظ على الماشية



جانب من العمل فى حملات أسواق الماشية



جانب من حملات تحصين الماشية فى الأسواق بالأقصر