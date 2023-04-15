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المعهد الروسى بالإسكندرية ينظم معرضا للفن التشكيلى 26 أبريل

السبت، 15 أبريل 2023 10:30 ص
المعهد الروسى بالإسكندرية ينظم معرضا للفن التشكيلى 26 أبريل المركز الثقافى الروسى
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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ينظم المعهد الثقافى الروسى بالإسكندرية ،معرض صالون الفن التشكيلى والتصوير الفوتوغرافى الخامس بعنوان " الزمان..المكان.. الإنسان" ، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر وذلك يوم الأربعاء 26 أبريل الجارى.
 
يذكر أن افتتح بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسى بالإسكندرية يرافقه أعضاء الصالون الأدبى للبيت الروسى بالإسكندرية والدكتور أسامة السِرَوِى النصب التذكارى لكل من المستشرق الروسى والسوفيتى "إجناتيوس كراتشكوفسكي" وعالم فقه اللغة المصرى "عياد طنطاوي" وذلك بمتحف آثار طنطا. 
 
كما شارك فى الافتتاح الدكتور عماد بدير، مدير متحف آثار طنطا وتأتى الفعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.
 
جدير بالذكر، أن البيت الروسى بالإسكندرية قام بإهداء هذين التمثالين لمتحف آثار طنطا وهما من إبداع الفنان د.أسامة السِرَوِى وتم عمل ندوة أدبية لأعضاء الصالون الأدبى بالبيت الروسى بالإسكندرية، حيث تناولت الحديث عن المستشرق الروسى "كراتشكوفسكي" وعالم اللغة، المفكر والمؤرخ المصرى "عياد طنطاوي" وإسهاماتهما الجليلة فى مجال اللغة والآداب.
 
 
 

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