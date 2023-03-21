مدير الثقافى الروسى بالإسكندرية يفتتح النصب التذكاري للمستشرق الروسي "كراتشكوفسكي"

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية يرافقه أعضاء الصالون الأدبي للبيت الروسي بالإسكندرية والدكتور أسامة السِرَوِي بافتتاح النصب التذكاري لكلا من المستشرق الروسي والسوفيتي "إجناتيوس كراتشكوفسكي" وعالم فقه اللغة المصري "عياد طنطاوي" وذلك بمتحف آثار طنطا.

كما شارك في الافتتاح الدكتور عماد بدير، مدير متحف آثار طنطا وتأتي الفعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاماً علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

والجدير بالذكر أن البيت الروسي بالإسكندرية قام بإهداء هذين التمثالين لمتحف آثار طنطا وهما من إبداع الفنان د.أسامة السِرَوِي وتم عمل ندوة أدبية لأعضاء الصالون الأدبي بالبيت الروسي بالإسكندرية، حيث تناولت الحديث عن المستشرق الروسي "كراتشكوفسكي" وعالم اللغة، المفكر والمؤرخ المصري "عياد طنطاوي" وإسهاماتهما الجليلة في مجال اللغة والآداب.