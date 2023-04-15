الفلبين: خسائر التسريب النفطي تتخطي مليار بيسو فلبيني

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أعلن مكتب المصايد والموارد المائية في الفلبين ، اليوم السبت ، أن حجم الخسائر الناجمة عن بقعة تسريب النفط قبالة مقاطعة "ميندناو أورينتال" تخطى مليار بيسو فلبيني.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن البقعة التي تسربت من ناقلة النفط في فبراير الماضي دمرت ما قيمته 441 مليون بيسو فلبيني من معدات ومنتجات الصيد، مضيفة أن السلطات تحلل عينات من المياه والأحياء البحرية بشكل دوري لمراجعة قرارات منع الصيد وتقديم المساعدة الاجتماعية للعاملين به وعمليات التنظيف والتطهير وحماية المواطنين من الأخطار.

وكانت وزارة التنمية والرخاء الاجتماعي أعلنت قبل أيام أن قرابة 37 ألف أسرة تضرروا من التسريب النفطي.

وغرقت ناقلة تحمل 800 ألف لتر من الوقود الصناعي في 28 فبراير الماضي خلال إبحارها في ظروف قاسية، ولا زالت أعمال التنقية مستمرة بمساعدات دولية منذ ذلك الحين.