"الصحة" توضح أعراض تسمم "الأسماك المملحة الفاسدة"..وكيف تتصرف بعد الإصابة

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم ، ضمن خطة التأمين الطبى التى تطبقها الوزارة لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه فى إطار الجهود الاستباقية للوزارة، فإنه تم توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح "عبدالغفار" أن أعراض التسمم الممبارى الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل زغللة العين، وإزدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة فى النطق، وصعوبة فى البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات، مشددا على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومى لتلقى مصل «البتيوليزم» بالمجان.

ولفت المتحدث الرسمى للوزارة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يحرص على المتابعة الدورية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعياد شم النسيم، ويشدد على ضرورة توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، بكافة المنشآت الصحية فى مختلف محافظات الجمهورية، لعدم وقوع أى أزمات، وضمانًا لحصول كل مواطن على حقه الصحى.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إلى أن قطاع الطب الوقائى، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهرى للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونصح "قنديل" المواطنين بتوخى الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف فى تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التى قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب فى أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم فى هذه المناطق.

ووجه «قنديل» رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة فى تجارة الأسماك المملحة، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتى تشمل "نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، وجود ترخيص للمنشأة، عدم انبعاث الروائح الكريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، وجود سلات للقمامة، توافر حوض لغسيل الأيدى به صابون ومطهرات، براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، خلو المنشأة من أى مصادر تسبب التلوث".