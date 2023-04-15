اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشرطة التايلاندية: هجمات منسقة بالقنابل تضرب ثلاث مقاطعات بجنوب البلاد

السبت، 15 أبريل 2023 01:34 م
الشرطة التايلاندية: هجمات منسقة بالقنابل تضرب ثلاث مقاطعات بجنوب البلاد الشرطة التايلاندية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم السبت أن سلسلة من الهجمات المنسقة بالقنابل وإطلاق النار اجتاحت ثلاث مقاطعات حدودية بجنوب البلاد خلال الساعات الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن الشرطة القول إن عددا غير معروف من المهاجمين المسلحين نفذوا الهجمات في ستة مواقع مختلفة في يالا وباتاني وناراثيوات في وقت واحد تقريبا.

وتابعت أن الهدف الرئيسي للهجمات كان استهداف قوات الشرطة المحلية، مثل روسو في مقاطعة ناراثيوات أو مركز حراس شبه عسكري في منطقة رامان بإقليم يالا.

وبعد الهجمات، وقعت عدة حوادث إطلاق نار بين قوات الأمن ومسلحين، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكدت أن التحقيق في الحادث جاري لمعرفة الملابسات.

 


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