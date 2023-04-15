اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 05:46 م
أكرم القصاص
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السلطات التونسية تلقى القبض على عدد من العناصر التكفيرية

السبت، 15 أبريل 2023 04:10 م
السلطات التونسية تلقى القبض على عدد من العناصر التكفيرية الشرطة التونسية
أ ش أ

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 تمكنت القوات التونسية من القاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية الهاربة من العدالة والصادر بحقهم أحكام جنائية بعدد من الولايات .

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان اليوم السبت - ، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المحمدية فى إقليم بنعروس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى صادر فى شأنه حكم بالسجن لمدة 4 أشهر .

وأشار إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى بسوسة تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين متشددين وصادر بحقهما حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ،وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى بصفاقس من إلقاء القبض على عنصر متشدد وصادر فى شأنه حكم بالسجن لمدة سنة.

وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطنى بقربة منطقة نابل تمكنت من القبض على عنصر تكفيرى صادر فى شأنه حكم بالسجن لمدة سنة ،مؤكدا مواصلة الإدارة العامة للحرس الوطنى ملاحقة العناصر المتشددة المفتش عنها والهاربة من العدالة.

 

 


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