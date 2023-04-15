السفارة المصرية بالخرطوم تنشر أرقام هواتف للتواصل مع الجالية

كتب أحمد جمعة

نشرت السفارة المصرية لدى الخرطوم أرقام هواتف لعدد من العاملين في السفارة، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح اليوم، مؤكدة حرصها على متابعة أوضاع المصريين المقيمين فى السودان، وأشارت السفارة لإمكانية التواصل مع السفارة من خلال أرقام الهواتف الخاصة بكل من:

عاطف يونس (0129506391)

محمد الغراوى (0912746818)

وأهابت السفارة المصرية فى الخرطوم بكافة المواطنين المصريين المقيمين فى السودان توخى أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع، وذلك فى ظل التطورات الحالية التى تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح اليوم.

وأكدت السفارة المصرية فى الخرطوم عبر بيان لها أنها ستواصل التواصل مع كافة الأخوة المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لإطلاعهم على تطورات الأوضاع أولا بأول وإسداء كافة النصائح اللازمة فى هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت فى بيان لها اليوم السبت، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.