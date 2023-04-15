الرى: تنفيذ الأعمال المساحية لمواقع "حياة كريمة" ومشروع الأحوزة العمرانية

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى ، اجتماعاً مع المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة، وذلك بحضور المهندسة هويدا النوبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون المناطق.

واستعرض سويلم الأعمال التى تقوم بها الهيئة فى مجال حصر وتحديد الأملاك، والمشروعات التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات.

وصرح سويلم، أن هيئة المساحة شاركت فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و6 أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ(223) مدينة و4200 قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع.

وأكد سويلم على حرصه على استمرار التنسيق بين الهيئة و الوزارات كافة والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد و وزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.

وأكد سويلم على السعي لتوظيف كل الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.

كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث تم تنفيذ المعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً .