اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تعبر عن قلقها بسبب الأعمال القتالية فى السودان

السبت، 15 أبريل 2023 02:10 م
الجامعة العربية تعبر عن قلقها بسبب الأعمال القتالية فى السودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
كتب بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق آخري؛ معرباً عن صدمته وشجبه للجوء إلي السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.   

وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلي ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الـطراف لتحقيق ذلك.

 


السودان

اخبار السودان

الجامعة العربية

احمد ابو الغيط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة